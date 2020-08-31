У Київській області кількість нових випадків COVID-19 почала зменшуватися

30 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київські області збільшилася у порівнянні з попередньою добою на 89 осіб до 5 669 на тлі зменшення кількості проведених тестувань в Україні майже на третину.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 31 серпня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 5 669 випадків захворювання коронавірус. В тому числі у 483 дітей та у 764 медичних працівників. За добу підтверджено 89 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19) , в тому числі у 4-х дітей у віці від 5 до 15 років і у 85 дорослих осіб", - йдеться в ньому.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 894 хворих, на самоізоляції (під наглядом) - 4 775 осіб.

Одужали всього 3 611 осіб, з них 305 дітей у віці від 1 міс. до 17 років.

За звітну добу повідомлень про одужання не надходило.

Всього за період епідемії в Київській області померли 96 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу повідомлень про летальні випадки у хворих з підтвердженим COVID-19 не надходило.

Як повідомляли Українськi Новини, 29 серпня кількість хворих на коронавірус в Київській області збільшилася на 91 людину до 5 580, померлих - на 1 людину до 96.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 30 серпня кількість хворих на коронавірус збільшилася на 2 141 до 121 215, кількість померлих від захворювання - збільшилася на 30 осіб до 2 557.

Тим часом в Україні 29 регіонів віднесено до "червоної" карантинної зони, а Київ залишається "жовтим".

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