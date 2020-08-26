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26 серпня 2020, середа, 06:20 7
Суспільство 2020-08-26T09:07:07+03:00
Українські Новини
У МОН розповіли, хто має забезпеччити школи масками і антисептиками

У МОН розповіли, хто має забезпеччити школи масками і антисептиками

Валерия Драгомирова
Маски, Міносвіти, 1 вересня, антисептики
Антисептик. Фото: pexels
Антисептик. Фото: pexels

Міністерство освіти і науки не закуповуватиме з 1 вересян в школи маски і антисептики і проводити тестування вчителів на коронавірус у той час, як деякі шкільні адміністрації вимагають приносити власні маски і антисептики.

Про це " Фокусу " розповів тимчасово виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет. 


"Це не компетенція Міністерства освіти і науки. Навіть мій колега [глава МОЗ] Максим Степанов говорив, що тестування вчителів, викладачів буде тільки в разі контакту і захворювання", - розповів Шкарлет.

"Щодо питання закупівель є засновники шкіл, органи місцевої влади. У багатьох областях, містах школи забезпечили всім необхідним. Ми допомогти не можемо, в цьому році міністерство вже виконало свої фінансові зобов'язання в повному обсязі".

Також т.в.о. голови МОН уточнив, що мінімальна потреба шкіл в антисептиках, масках і дезінфектор коштуватиме 26,4 млрд гривень. 

Як повідомляли Українські Новини, учням початкових класів дозволили ходити по школі без масок

Крім того, як і за яких умов почнуть навчання в Україні


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