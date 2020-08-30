У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, за яких умов школи перейдуть на змішане навчання. Йдеться про навчання безпосередньо в школі, а також дистанційно. Про це глава МОЗ Степанов розповів на брифінгу.

Він зазначив, що, відповідно до рекомендацій МОЗ, припиняється навчання в школі і вона переходить на дистанційне навчання виключно в разі знаходження в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки.

"Якщо школа з точки зору освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи на" червоному "рівні, наприклад, на "помаранчевому" рівні зробити такий процес навчання змішаної форми - і дистанційне і безпосередньо стаціонарне в школі - це вже питання, яке вирішується на рівні школи", - повідомив Степанов.

Глава МОЗ додав, що перехід на повністю дистанційне навчання можливий лише в разі знаходження району або міста в "червоній" зоні.

"Але виключно перехід на дистанційне навчання, тобто коли припиняється процес навчання в школі - це виключно, коли є "червоний "епідеміологічний рівень небезпеки в районі або місті", - заявив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, якщо вчитель захворіє на коронавірус, то школу можуть закрити. Однак, якщо не буде великої кількості заражених, то процес навчання можуть продовжити.

Крім того, Міністерство освіти і науки не закуповуватиме з 1 вересня в школи маски і антисептики і не проводитиме тестування вчителів на коронавірус.

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