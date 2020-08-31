"Мотор Січ" тимчасово зупинив роботу в Хмельницькій області через спалах коронавірусу

Слідом за інформацією про те, що в Україні 29 регіонів віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки , стало відомо про спалах коронавірусу на "Мотор Січ" серед працівників, завод зупинив роботу.

Про це йдеться в повідомленні Хмельницької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У зв'язку з такою високою захворюваністю завод зупинив свою діяльність, і з 26 серпня знаходиться на карантині", - сказано в ньому.

Станом на 28 серпня було зафіксовано 65 підтверджених випадків зараження на коронавірус.

Найбільший виробник авіаційних двигунів і газотурбінних установок компанія "Мотор Січ" (Запоріжжя) зупинила роботу заводу у Волочиському районі Хмельницької області.

Крім того, в період з 23 по 28 серпня було виявлено 5 випадків на Хмельницькій АЕС.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі", але не звітує про результати.

Також експерти розповіли про суд щодо арешту акцій "Мотор Січ".

Крім того, МОЗ збільшило кількість тестів на коронавірус ще на третину.

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