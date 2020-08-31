підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Мотор Січ" тимчасово зупинив роботу в Хмельницькій області через спалах коронавірусу
31 серпня 2020, понеділок, 09:54 13
Економіка 2020-08-31T12:30:03+03:00
Українські Новини
"Мотор Січ" тимчасово зупинив роботу в Хмельницькій області через спалах коронавірусу

"Мотор Січ" тимчасово зупинив роботу в Хмельницькій області через спалах коронавірусу

Александр Савич
Карантин, Мотор Січ, Коронавірус
АТ
АТ "Мотор Січ". Фото з відкритих джерел

Слідом за інформацією про те, що в Україні 29 регіонів віднесені до "червоної" зони епідемічної небезпеки, стало відомо про спалах коронавірусу на "Мотор Січ" серед працівників, завод зупинив роботу.

Про це йдеться в повідомленні Хмельницької обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"У зв'язку з такою високою захворюваністю завод зупинив свою діяльність, і з 26 серпня знаходиться на карантині", - сказано в ньому.

Станом на 28 серпня було зафіксовано 65 підтверджених випадків зараження на коронавірус.

Найбільший виробник авіаційних двигунів і газотурбінних установок компанія "Мотор Січ" (Запоріжжя) зупинила роботу заводу у Волочиському районі Хмельницької області.

Крім того, в період з 23 по 28 серпня було виявлено 5 випадків на Хмельницькій АЕС.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі", але не звітує про результати.

Також експерти розповіли про суд щодо арешту акцій "Мотор Січ".

Крім того, МОЗ збільшило кількість тестів на коронавірус ще на третину.

Більше новин про: Карантин Мотор Січ Коронавірус

Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020
Новини
Фонд Ріната Ахметова провів традиційний тренінг для благодійного середовища 13:00
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
У Києві за добу у 2,5 рази збільшилася захворюваність на коронавірус 12:42
Ексголова НКРЕКП Вовк буде знятий з розшуку автоматично після закриття справи "Роттердам+", - джерело 12:31
У Раді зафіксовано 30 випадків інфікування коронавірусом, - Разумков 12:22
більше новин
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
У МОЗ розповіли, коли в школах можуть ввести дистанційне навчання 12:04
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростаити 09:30
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
Перерахунок зарплат в Україні. Кому чекати найбільшого підвищення 05:30
більше новин
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok