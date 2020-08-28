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28 серпня 2020, пʼятниця, 12:05 8
Суспільство 2020-08-28T13:15:02+03:00
Українські Новини
МОЗ збільшило кількість тестів на коронавірус ще на третину за добу

МОЗ збільшило кількість тестів на коронавірус ще на третину за добу

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

27 серпня було проведено 21 507 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 37,5% більше порівняно з попередньою добою, і 20 240 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 1,6% менше порівняно з 26 серпня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в загальному було проведено 41 747 тестувань, з них 21 507 методом ПЛР, а також 20 240 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 494 243 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 28 серпня надійшло 2 812 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 174 623 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, захворюваність на коронавірус стрімко зростає третій день поспіль.

Також 29 регіонів віднесені до "червоної" зони, Київ залишився в "жовтій".

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