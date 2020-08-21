підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 серпня 2020, пʼятниця, 13:23 12 Документ
Силові структури 2020-08-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі", але не звітує про результати

СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі", але не звітує про результати

Петро Стуженко
СБУ, Мотор Січ, диверсія
АТ
АТ "Мотор Січ". Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України продовжує здійснювати досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві "Мотор Січ" з 2017 року без оприлюднення результатів.

Про це повідомила неурядова організація StateWatch, посилаючись на відповідь СБУ на запит проекту "Марлін".

На уточнююче питання, чи повідомлялося в рамках даного розслідування про підозри, в СБУ не відповіли.

"Інші запитувані відомості відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора, наразі такого дозволу не отримано", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, ще в квітні 2018 року СБУ провела обшуки у компанії "Мотор Січ" у зв’язку з підозрою у підготовці до диверсії.

За наявними у СБУ даними, представники китайської компанії Skyrizon Aircraft розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології “Мотор Січ”.

"Представники компанії-нерезидента мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень, що підтверджується матеріалами справи", - вказано у документі.

Саме кримінальне провадження №22017000000000272 відкрито ще в липні 2017 року за ст. 14 (готування до злочину) та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

У 2018 році на акції “Мотор Січі” був накладений арешт, який триває й досі. У березні цього року адвокати китайської компанії намагалися скасувати арешт акцій, але Шевченківський районний суд м. Києва відмовив.

Більше новин про: СБУ Мотор Січ диверсія

Венедіктова звільнила Холодницького
З 1 вересня українцям для поїздок в Білорусь потрібен буде закордонний паспорт
Новини
Тернопіль, віднесений до "помаранчевої зони", святкуватиме День Незалежності без обмежень 14:41
У Святошинському районі Києва через ДТП утворилася величезна пробка 14:17
Вже традиційний передвихідний затор утворився поблизу Одеси 14:16
Валерій Макеєв. Фото: Facebook
До офісу черкаського правозахисника та секретаря НСЖУ Макеєва вночі проникли невідомі, – Томіленко 14:13 Фото
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
більше новин
Ігор Палиця закликав Президента "не допустити жодних підкилимних домовленостей" на засіданнях Тристоронньої контактної групи 11:50
Флагшток для найбільшого прапора України буде 90 метрів та важитиме 32 тонни, – Кличко 17:52
Ігор Палиця нагадав уряду, що його завдання відновлювати не окремі регіони, а всю країну 18:14
Розкрадання на Шосткинському заводі "Зірка": колектив звинуватив Ірину Верещук в бездіяльності 12:55
Шанси Горбуненка заволодіти Банком Січ з новим менеджментом НБУ збільшилися, - Марунич 10:45
більше новин
З понеділка Укрзалізниця закриває продаж квитків з 4 станцій в трьох областях 13:46
Єгипет з вересня зобов'язав туристів перед в'їздом здавати тест на коронавірус 11:43
Платіжки за газ можуть зрости втричі, але не для всіх. Хто заплатить більше 05:30
Смертність від коронавірусу в Україні за добу встановила антирекорд 10:26
У Харкові затримали громадянина Ізраїлю, який торгував зброєю 16:32
більше новин
В.о керівника САП призначено Грищука
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok