СБУ вже 3 роки розслідує диверсію на "Мотор Січі", але не звітує про результати

Служба безпеки України продовжує здійснювати досудове розслідування у справі про можливу підготовку диверсії та державної зради на підприємстві "Мотор Січ" з 2017 року без оприлюднення результатів.

Про це повідомила неурядова організація StateWatch, посилаючись на відповідь СБУ на запит проекту "Марлін".

На уточнююче питання, чи повідомлялося в рамках даного розслідування про підозри, в СБУ не відповіли.

"Інші запитувані відомості відповідно до ст. 222 Кримінального процесуального кодексу України можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора, наразі такого дозволу не отримано", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, ще в квітні 2018 року СБУ провела обшуки у компанії "Мотор Січ" у зв’язку з підозрою у підготовці до диверсії.

За наявними у СБУ даними, представники китайської компанії Skyrizon Aircraft розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології “Мотор Січ”.

"Представники компанії-нерезидента мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень, що підтверджується матеріалами справи", - вказано у документі.

Саме кримінальне провадження №22017000000000272 відкрито ще в липні 2017 року за ст. 14 (готування до злочину) та ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

У 2018 році на акції “Мотор Січі” був накладений арешт, який триває й досі. У березні цього року адвокати китайської компанії намагалися скасувати арешт акцій, але Шевченківський районний суд м. Києва відмовив.

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