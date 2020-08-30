Сьогодні в Києві виявили наполовину менше хворих коронавірусом, ніж в попередній день

Кількість осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві, 29 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 109 осіб до 13 093, померлих - на 9 до 202.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"На сьогоднішні столиці вже 13 093 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

З його слів, захворіли 54 жінки у віці від 19 до 83 років; 52 чоловіки у віці від 20 до 84 років; 2 дівчинки 6 і 7 років і 2-річний хлопчик, а також шестеро медиків.

До лікарні столиці потрапили 27 пацієнтів, решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Одужали за минулу добу 90 осіб. Всього коронавірус подолали 4 319 жителів Києва", - підкреслив Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 22, у Дніпровському - 20 і в Святошинському районі - 17 випадків.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Київській області 28 серпня по порівняно з попередньою добою збільшилася на 93 людини до 5 489, померлих - на 2 особи до 95.

27 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 481 до 116 978, кількість померлих від захворювання - зменшилася на 41 осіб до 2 492 в порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 1,76%, нових летальних випадків - зменшилася на 14,5%.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 28 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 489, умерших - на 2 человека до 95.

27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 481 до 116 978, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 41 человек до 2 492 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,76%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,5%.

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