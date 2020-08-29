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29 серпня 2020, субота, 15:45 5
Суспільство 2020-08-29T18:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві третій день поспіль зростає захворюваність на коронавірус. За добу померли шестеро

У Києві третій день поспіль зростає захворюваність на коронавірус. За добу померли шестеро

Кира Молчанова
Віталій Кличко, Київ, КМДА, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавирус, Фото: pexels
Коронавирус, Фото: pexels

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 28 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 265 осіб до 12 984, померлих - на 6 до 193.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві і надалі збільшується. За минулу добу вірус виявили у 265 осіб. Зокрема, у 19 дітей. 6 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 193 киян. Сьогодні в столиці вже 12 984 підтверджених випадків захворювання COVID-19 ", - написав він.

В зокрема, захворіли 129 жінок у віці від 19 до 78 років, 117 чоловіків у віці від 19 до 81 років, 10 дівчаток від 4 до 17 років і 9 хлопчиків від 2 років до 12.Заболелі в тому числі і 11 медіков.

В лікарні столиці потрапили 48 пацієнтів, інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 159 осіб, всього коронавірус подолали 4 229 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 50. У Дніпровському - 40. У Деснянському районі - 34 випадки", - додав Клічко.

Як повідомляли Українськi Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Київській області 28 серпня по порівняно з попередньою добою збільшилася на 93 людини до 5 489, померлих - на 2 особи до 95.

27 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 2 481 до 116 978, кількість померлих від захворювання - зменшилася на 41 осіб до 2 492 в порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків збільшилася на 1,76%, нових летальних випадків - зменшилася на 14,5%.

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