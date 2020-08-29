В Украине новый антирекорд по коронавирусу: за сутки 2481 новый случай

В то время, как Украина на карантине 171-й день, 27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 481 до 116 978, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 41 человек до 2 492 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 1,76%, новых летальных случаев - уменьшилось на 14,5%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 28 августа в Украине зарегистрированы 116 978 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 492 летальных, 56 138 человек выздоровели.

За сутки зафиксированы 2 481 новых случая заболевания, выздоровели 1 055 человек, умерли 41 человек.

Таким образом, 28 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 2 481 против 1 055.

Количество новых случаев заболевания 28 августа составило 2,16% от общего количества заболевших на 27 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 28 августа составило 58 348 человек, что на 2,4% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (14 168), в Киеве (12 984) и Черновицкой области (9 997).

В Ривненской области зафиксировано 9 019 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской – 8 843 случаев, в Харьковской - 8 691, в Закарпатской - 7 385, в Одесской – 6 921, в Тернопольской - 5 705, в Киевской - 5 489, в Волынской - 5 370, в Винницкой - 3 872, в Житомирской - 3 155, в Хмельницкой - 2 297, в Днепропетровской - 2 236 случая.

1 745 случаев выявлены в Черниговской области, 1 520 случаев - в Запорожской, 1 482 случая - в Черкасской, 1 398 случай - в Сумской, 1 369 случаев - в Донецкой, 1 118 случаев - в Николаевской, 795 случаев - в Кировоградской, 738 случаев - в Полтавской, 386 случаев - в Херсонской и 295 случаев - в Луганской области.

Заболеваемость коронавирусом в Украине. Инфографика: СНБО

Как сообщали Українськi Новини, в Украине до ноября продлили карантин.

27 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 438 до 114 497, количество умерших от заболевания - уменьшилось на 48 человек до 2 451

Тем временем Украина находится на грани второй волны коронавируса.

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