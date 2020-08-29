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29 серпня 2020, субота, 09:55 11 Інфографіка
Суспільство 2020-08-29T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні новий антирекорд по коронавірус: за добу 2481 новий випадок

В Україні новий антирекорд по коронавірус: за добу 2481 новий випадок

Надежда Комендантова
коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

27 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцією COVID-19 в Україні зросла на 2 481 до 116 978, кількість померлих від захворювання збільшилася на 41 людину до 2 492 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків зросла на 1,76%, нових летальних випадків - зменшилася на 14,5%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 28 серпня в Україні зареєстровано 116 978 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 2 492 летальні, 56 138 людей одужали.

За добу зафіксовано 2 481 новий випадок захворювання, одужали 1 055 людей, померла 41 людина.

Таким чином, 28 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто видужали - 2 481 проти 1 055.

Кількість нових випадків захворювання 28 серпня становила 2,16% загальної кількості люде, які захворіли на 27 серпня.

Кількість активних хворих (без урахування тих, хто видужали і померлих) на ранок 28 серпня становила 58 348, що на 2,4% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (14 168), Києві (12 984) та Чернівецькій області (9 997).

У Рівненській області зафіксовано 9 019 випадків коронавірусної інфекції, в Івано-Франківській - 8 843 випадків, Харківській - 8 691, Закарпатській - 7 385, Одеській - 6 921, Тернопільській - 5 705, Київській - 5 489, Волинській - 5 370, Вінницькій - 3 872, Житомирській - 3 155, Хмельницькій - 2 297, Дніпропетровській - 2 236 випадків.

1 745 випадків виявлено в Чернігівській області, 1 520  - Запорізькій, 1 482 - Черкаській, 1 398 - Сумській, 1 369 - Донецькій, 1 118 - Миколаївській, 795 - Кіровоградській, 738 - Полтавській, 386 - Херсонській і 295 випадків - у Луганській області.

Заболеваемость коронавирусом в Украине. Инфографика: СНБО

Заболеваемость коронавирусом в Украине. Инфографика: СНБО

Як повідомляли Українські Новини, 29 регіонів віднесені до "червоної" зони, Київ залишився у "жовтій".

Раніше повідомлялося про те, які обмеження введені в кожній з карантинних зон у Україні. 

Тим часом, сьогодні почався 171-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавируса COVID-19.

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