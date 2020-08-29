В Киевской области увеличилось количество заболевших коронавирусом детей

В то время, как в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу - за сутки 2481 новый случай, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 28 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 93 человека до 5 489, умерших - на 2 человека до 95.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 29 августа 2020 года на 10:00 официально подтверждено 5 489 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 463 детей и у 756 медицинских работников. За сутки подтверждено 93 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет", - говорится в нем.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 875 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 614 человек.

Выздоровели всего 3 611 человек, из них 305 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

За последние сутки выписаны 68 ​​человека, среди них 6 детей.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерли 95 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки поступило сообщение о двух летальных случаях.

За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторного центра поступило 8 957 сообщений о подозрении на COVID-19.

За последние сутки получено 104 сообщения о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 15 762 контактными лицами.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 92 человека до 5 396, умерших - на 2 человека до 93.

Также 29 регионов отнесены к "красной зоне", Киев остался в "желтой".

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