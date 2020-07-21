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21 липня 2020, вівторок, 15:51 7
Вибори 2020-07-21T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" має намір оголосити кандидатів на мери великих міст до серпня

"Слуга народу" має намір оголосити кандидатів на мери великих міст до серпня

Ирина Николенко
Слуга народу, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, кандидати в мери
Ірина Верещук. Фото: ВРУ
Ірина Верещук. Фото: ВРУ

Партія "Слуга народу" має намір оголосити кандидатів на посаду мерів великих міст до серпня після того як  вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутата Ради Ірина Верещук.

Про це під час підсумкової пресконференції першого року "монобільшості" повідомив голова партії, перший заступник голови фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко, передають Українські Новини.

"Як тільки прийде час, ми оголосимо всіх кандидатів. Якщо ми їх не оголосили, ще не настав... найближчим часом ви все побачите, ми хочемо завершити фінальним, красивим акордом 3-ю сесію Верховної Ради позачерговим засіданням сьогоднішнім і вже через тиждень-два почнуть з'являтися новини про кандидатів, ми почнемо їх презентувати у цих містах (Дніпро, Харків, Одеса)", – сказав він.

Крім цього, Корнієнко зазначив, що кандидати від партії будуть у всіх 1 460 громадах, а кандидати в мери – у всіх обласних центрах.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня. За ухвалення проєкту постанови № 3809 проголосували 326 депутатів при мінімально необхідних 226.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендував парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

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