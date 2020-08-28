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28 серпня 2020, пʼятниця, 14:13 7
Кабмін 2020-08-28T14:45:02+03:00
Українські Новини
Турфірми протестують біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців

Турфірми протестують біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців

Елена Новикова
Протест, Кабмін, Акція протесту, Закриття кордонів, туристична галузь
Мітинг проти закриття кордонів для іноземців. Фото: Telegram/PavlovskyNews
Мітинг проти закриття кордонів для іноземців. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Кілька десятків працівників туристичної сфери проводять пікет біля Кабінету Міністрів проти рішення Кабінету Міністрів закрити кордони для іноземців з 28 серпня.

Акція протесту почалась близько 12:00, передають Українськi Новини.

Організатори протесту заявляють, що рішення Кабміну про закриття кордонів, каталізувало ситуацію в туристичній сфері.

З їх слів, основне питання — конструктивний діалог бізнесу і влади, який відсутній.

Учасники акції зазначають, що туристичний бізнес в катастрофічному стані через епідемію, а обмежувальні заходи привели до фінансових проблем.

Організатори протесту впевнені, що рішення Кабміну призведе до колапсу і виведенню 1 млн співробітників туристичної сфери на вулиці.

Учасники акції тримають в руках плакати з написами: "Поверніть життя туристичній Україні" та "Поверніть туризм в Україну".

Протест під Кабміом проти закриття кордонів для іноземців. Фото: Telegram / PavlovskyNewsПротест під Кабміом проти закриття кордонів для іноземців. Фото: Telegram / PavlovskyNews

Протест у Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців. Фото: Telegram / PavlovskyNewsПротест біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців. Фото: Telegram/ PavlovskyNews

Протест під Кабміном проти заборони на в'їзд іноземців. Протест під Кабміном проти заборони на в'їзд іноземців. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Протестувальники закликають Кабмін внести зміну до свого рішення і дозволити всім іноземцям з країн "зеленої зони" епіднебезпеки в'їзд в Україну зі страхуванням і можливим ПЛР-тестом на коронавірус.

Організатори акції наголосили, що в Україну кожного дня приїжджає 5 тис. іноземців, які витрачаючи щодня близько 200 євро.

Через це від закриття кордонів туристична галузь може втратити за час дії заборони на в'їзд більш ніж 5 млн доларів.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів прискорив введення заборони на в'їзд в Україну іноземців на один день, з 28 серпня, і дозволив їм в'їзд для роботи.

Раніше повідомлялося про те, хто з іноземців може в'їхати в країну.

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