Турфірми протестують біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців

Мітинг проти закриття кордонів для іноземців. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Мітинг проти закриття кордонів для іноземців. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Кілька десятків працівників туристичної сфери проводять пікет біля Кабінету Міністрів проти рішення Кабінету Міністрів закрити кордони для іноземців з 28 серпня.

Акція протесту почалась близько 12:00, передають Українськi Новини.

Організатори протесту заявляють, що рішення Кабміну про закриття кордонів, каталізувало ситуацію в туристичній сфері.

З їх слів, основне питання — конструктивний діалог бізнесу і влади, який відсутній.

Учасники акції зазначають, що туристичний бізнес в катастрофічному стані через епідемію, а обмежувальні заходи привели до фінансових проблем.

Організатори протесту впевнені, що рішення Кабміну призведе до колапсу і виведенню 1 млн співробітників туристичної сфери на вулиці.

Учасники акції тримають в руках плакати з написами: "Поверніть життя туристичній Україні" та "Поверніть туризм в Україну".

Протест під Кабміом проти закриття кордонів для іноземців. Фото: Telegram / PavlovskyNews

Протест біля Кабміну проти заборони на в'їзд іноземців. Фото: Telegram/ PavlovskyNews

Протест під Кабміном проти заборони на в'їзд іноземців. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Протестувальники закликають Кабмін внести зміну до свого рішення і дозволити всім іноземцям з країн "зеленої зони" епіднебезпеки в'їзд в Україну зі страхуванням і можливим ПЛР-тестом на коронавірус.

Організатори акції наголосили, що в Україну кожного дня приїжджає 5 тис. іноземців, які витрачаючи щодня близько 200 євро.

Через це від закриття кордонів туристична галузь може втратити за час дії заборони на в'їзд більш ніж 5 млн доларів.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів прискорив введення заборони на в'їзд в Україну іноземців на один день, з 28 серпня, і дозволив їм в'їзд для роботи.

Раніше повідомлялося про те, хто з іноземців може в'їхати в країну.

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