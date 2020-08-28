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28 серпня 2020, пʼятниця, 18:23 6
Економіка 2020-08-28T18:45:02+03:00
Українські Новини
Багато турфірми можуть закритися. Турагентства прогнозують кризу через заборону на в'їзд іноземців

Багато турфірми можуть закритися. Турагентства прогнозують кризу через заборону на в'їзд іноземців

Кира Молчанова
Туризм, заборона на в'їзд, турфірми
Туризм. Фото: Pixabay
Туризм. Фото: Pixabay

Президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич заявляє, що через заборону на в'їзд іноземців в Україну можуть закритися багато туристичних підприємств.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Можуть закритися багато підприємств, які розраховували на іноземців", - сказав Рудич.

Він зазначив, що ще складно говорити про суму можливих збитків, оскільки вона залежить від того, чи зможуть скасувати заборону раніше або вона буде продовжена.

Однак, зі слів Рудича, уникнути збитків у будь-якому випадку не вдасться.

Він вважає, що такий крок є необгрунтованим у світлі поступового відновлення роботи туристичної галузі.

"З видимих ​​причин такої заборони - не пустити хасидів до Умані", - прокоментував Рудич.

Також він заявив, що такий крок може спричинити за собою відповідне закриття кордонів для українців іншими країнами.

Як повідомляли Українськi Новини, кілька десятків працівників туристичної сфери проводять пікет біля Кабінету Міністрів проти рішення Кабінету Міністрів закрити кордони для іноземців з 28 серпня.

Також в Україні до листопада продовжили карантин

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