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28 серпня 2020, пʼятниця, 15:44 10 Карта
Суспільство 2020-08-28T18:30:04+03:00
Українські Новини
Завтра на Кільцевій дорозі в Києві частково обмежать рух

Завтра на Кільцевій дорозі в Києві частково обмежать рух

Александр Савич
Перекриття доріг, Перекриття доріг в Києві, Кільцева дорога
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

На Кільцевій дорозі в Києві завтра, 29 серпня, частково обмежать рух транспорту. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації.

Рух буде частково обмежено з 08:00 до 21:00.

"Шляховики продовжують поточний ремонт ділянок Кільцевої дороги, які передали на баланс міста. Так, протягом суботи роботи будуть вестися на ділянці від Одеської площі до вул. А. Жураковського і в зворотному напрямку", - повідомляють в КМДА.

Схема часткового обмеження руху на Кільцевій дорозі в Києві 29 серпня. Карта: КМДАСхема часткового обмеження руху на Кільцевій дорозі в Києві 29 серпня. Карта: КМДА

Комунальна корпорація "Київавтодор", яка здійснює ремонт дороги, приносить вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські новини, в Києві частково обмежили рух на Південному мосту майже на два місяці.

Також п'яний водій, намагаючись втекти від поліції, розбив 5 машин в центрі Києва.

Раніше КМДА заявила про намір частково обмежити рух на Либідській площі з 6 до 14 серпня.

Крім того раніше повідомлялося про те, що в Києві утворилися затори через ремонт доріг.

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