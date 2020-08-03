У Голосіївському районі столиці на одній з площ через ремонт обмежать рух

Тоді як у Печерському районі перекривають одну з вулиць, рух на Либідській площі з 6 до 14 серпня має намір частково обмежити Київська міська державна адміністрація (КМДА). Про це сказано в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини. "З 6 серпня до 10:00 14 серпня на Либідській площі частково обмежать рух", — сказано в ньому. У комунальній корпорації "Київавтодор" повідомили, що на Либідській площі дорожники починають середній ремонт. Покриття оновлять на ділянці між бульваром Дружби Народів і вулицею Джона Маккейна. У ніч на 7 серпня почнуть знімати старе асфальтове покриття. Під час робіт рух буде частково обмежено. Ремонт дороги в Києві. Інфографіка: КМДА Як повідомляли Українськi Новини, Київ частково обмежив рух на Південному мосту до 30 серпня в нічний час через ремонт. Крім того, у Києві обмежували рух під час візиту президента Швейцарії.