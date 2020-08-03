підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 серпня 2020, понеділок, 23:45 8
Суспільство 2020-08-04T00:15:01+03:00
Українські Новини
У Голосіївському районі столиці на одній з площ через ремонт обмежать рух

У Голосіївському районі столиці на одній з площ через ремонт обмежать рух

Кира Молчанова
Київ, Ремонт доріг, Обмеження руху, Ремонт дорожнього покриття, Ремонт дороги, Голосіївський район
Ремонт дороги. Дорожний конус. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Дорожний конус. Фото: Pixabay

Тоді як у Печерському районі перекривають одну з вулиць, рух на Либідській площі з 6 до 14 серпня має намір частково обмежити Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Про це сказано в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"З 6 серпня до 10:00 14 серпня на Либідській площі частково обмежать рух", — сказано в ньому.

У комунальній корпорації "Київавтодор" повідомили, що на Либідській площі дорожники починають середній ремонт.

Покриття оновлять на ділянці між бульваром Дружби Народів і вулицею Джона Маккейна.

У ніч на 7 серпня почнуть знімати старе асфальтове покриття.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Ремонт дороги в Києві. Інфографіка: КМДАРемонт дороги в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, Київ частково  обмежив рух на Південному мосту до 30 серпня в нічний час через ремонт.

Крім того, у Києві обмежували рух під час візиту президента Швейцарії.

Більше новин про: Київ Ремонт доріг Обмеження руху Ремонт дорожнього покриття Ремонт дороги Голосіївський район

Середньомісячна температура у Києві в липні була н...
У центрі Києва по вул. М. Омеляновича-Павленка час...
У Києві обмежили рух по Шулявському шляхопроводу: ...
Перед візитом Зеленського в Луцьк військові вигріб...
В Україні показник захворюваності на COVID-19 виріс на 24% за тиждень
У "київського терориста" Карімова в дитинстві діагностували олігофренію, — Геращенко
Новини
У Голосіївському районі столиці на одній з площ через ремонт обмежать рух 23:45
ДТП в Київській області між населеними пунктами Тарасівка і Крюковщина. Фото: dtp.kiev.ua.
Смертельна ДТП під Києвом. BMW на "євробляхах" зіткнулося з "Шкодою" 23:28
У курортній Туреччині різко зросла кількість випадків захворювання на COVID-19 22:50
В ЮНІСЕФ закликали Кабмін не міняти "Пакунок малюка" на гроші 22:40
Turkish Airlines відновив польоти з 2 серпня з Харкова 22:22
більше новин
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Рішення НКРЕКП ставляьт під загрозу вугільну галузь, - ЗМІ 18:33
Коментарі про те, як варто було б чинити правоохоронцям з терористами — некоректні, — Спартак Суббота 18:30
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
більше новин
"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok