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05 серпня 2020, середа, 23:04 8 Карта
Транспорт 2020-08-06T00:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві частково обмежать рух Південним мостом до 28 вересня

У Києві частково обмежать рух Південним мостом до 28 вересня

Елена Новикова
Транспорт, Київ, Обмеження руху, Обмеження руху транспорту, Рух транспорту, Південний міст, Ремонт дороги
Південний міст Фото: cultkiev.com
Південний міст Фото: cultkiev.com

Комунальна корпорація "Київавтодор" має намір частково обмежити рух транспорту на Південному мосту з 7 серпня до 28 вересня в зв'язку з ремонтом, тоді як на проспекті Перемоги прорвало трубу і утворився "гейзер".

Про це сказано в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"З 22:00 7 серпня на Південному мосту частково обмежать рух до 28 вересня. На Південному мосту починається оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів. Дорожники будуть працювати в напрямку Наддніпрянського шосе",— сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, під час робіт рух буде частково обмежено (крайньою правою смугою).

На Південному мосту частково обмежать рух з 7 серпня до 28 вересня. Карта:На Південному мосту частково обмежать рух з 7 серпня до 28 вересня. Карта: "Київавтодор"

Як повідомляли Українськi Новини, раніше КМДА заявила про намір частково обмежити рух на Либідській площі з 6 до 14 серпня.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві утворилися затори через ремонт доріг.

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