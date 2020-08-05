підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 серпня 2020, середа, 09:50 16
Суспільство 2020-08-05T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Києві утворилися затори через ремонт проспектів та перекриття руху

В Києві утворилися затори через ремонт проспектів та перекриття руху

Ольга Фандорина
ситуація на дорогах, Затори в Києві, Затори на дорогах
Затори
Затори

Вранці 5 серпня в Києві утворилися затори через ремонт доріг та перекриття проспектів Леся Курбаса і Любомира Гузара в напрямку Борщагівки. Крім того, через знайдений невідомий предмет перекрито рух біля станції метро Лук'янівська. Про це свідчать дані онлайнсервісу Google Maps.

Пробки в Києві. Фото: infoportal.kiev.uaПробки в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Затори в Києві. Фото: infoportal.kiev.uaЗатори в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Так, затори утворилися на проспекті Валерія Лобаноського, на Голосіївському проспекті через ремонтні роботи повністю перекрито рух у напрямку Борщагівки на проспектах Леся Курбаса Любомира Гузара. Також зупинився у заторах Поділ і Набережне шосе.

Затори в Києві. Фото: infoportal.kiev.uaЗатори в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Також у заторах стоїть вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Жилянська, проспект Перемоги, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька, а також бульвар Дружби народів в районі під'їзди до мосту Патона.

Пробки в Києві 5 серпня. Фото: infoportal.kiev.uaЗатори в Києві 5 серпня. Фото: infoportal.kiev.ua

На лівому березі Києва помітні затори на Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Бажана.

Правий берег Києві. Фото: infoportal.kiev.uaПравий берег Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Рух на мостах: по Північному і Дарницькому мостах можна проїхати вільно, на мосту Метро до мосту Патона і Південного мосту ускладнено рух у напрямку правого берега.

А тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії по дослідженню дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

Крім того, в 2019 році середньостатистичний водій провів у заторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.

Більше новин про: ситуація на дорогах Затори в Києві Затори на дорогах

В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу
Даних про постраждалих від вибуху в Бейруті українців немає, - МЗС України
Новини
"НІБУЛОН" вкотре застерігає сільгосптоваровиробників та інші компанії від співпраці з підприємствами-двійниками 11:33 Прес-реліз
Від вибухів в Бейруті могли постраждати два українських кораблі з Маріуполя 11:07
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
Сьогодні Кабмін проведе засідання 11:00
У Ігоря Коломойського померла мати 10:37
більше новин
Від вибухів в Бейруті могли постраждати два українських кораблі з Маріуполя 11:07
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
більше новин
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
більше новин
У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа, горить суха трава
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok