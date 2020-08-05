В Києві утворилися затори через ремонт проспектів та перекриття руху

Вранці 5 серпня в Києві утворилися затори через ремонт доріг та перекриття проспектів Леся Курбаса і Любомира Гузара в напрямку Борщагівки. Крім того, через знайдений невідомий предмет перекрито рух біля станції метро Лук'янівська. Про це свідчать дані онлайнсервісу Google Maps.

Пробки в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Затори в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Так, затори утворилися на проспекті Валерія Лобаноського, на Голосіївському проспекті через ремонтні роботи повністю перекрито рух у напрямку Борщагівки на проспектах Леся Курбаса Любомира Гузара. Також зупинився у заторах Поділ і Набережне шосе.

Затори в Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Також у заторах стоїть вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Жилянська, проспект Перемоги, Набережне шосе, вулиця Набережно-Хрещатицька, а також бульвар Дружби народів в районі під'їзди до мосту Патона.

Затори в Києві 5 серпня. Фото: infoportal.kiev.ua

На лівому березі Києва помітні затори на Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Бажана.

Правий берег Києві. Фото: infoportal.kiev.ua

Рух на мостах: по Північному і Дарницькому мостах можна проїхати вільно, на мосту Метро до мосту Патона і Південного мосту ускладнено рух у напрямку правого берега.

А тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії по дослідженню дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики – 20-мільйонний Мехіко.

Крім того, в 2019 році середньостатистичний водій провів у заторах 227 годин, що дорівнює 9 днів 11 годин, викреслених з життя.