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27 серпня 2020, четвер, 15:39 5
Силові структури 2020-08-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
Держприкордонслужба спростовує затримання прибули в "Бориспіль" громадян Ізраїлю

Держприкордонслужба спростовує затримання прибули в "Бориспіль" громадян Ізраїлю

Надежда Комендантова
Рош Ха-Шана, Держприкордонслужба, Хасиди
Паломники-хасиди. Фото: Держприкордонслужба
Паломники-хасиди. Фото: Держприкордонслужба

Частину громадян Ізраїлю, які прибули в аеропорт "Бориспіль" в середу, 26 серпня, прикордонники не пустили в Україну в той час як раніше ЗМІ Ізраїлю повідомили, що вони були затримані. 

Про це спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив  Українським Новинам.

"Частині громадян Ізраїлю відмовили у в'їзді, частину пустили", - сказав він.

Демченко спростував інформацію, про те, що понад 100 громадян Ізраїлю були затримані.

"Інформація про затримання не відповідає дійсності. Прикордонники керуються виключно нормами законодавства, що регламентують перетин державного кордону України", - сказав він.

Він наголоси, що крім документів, що дають право перетнути кордон, іноземці також повинні чітко повідомити мету поїздки в країну, і якщо вони не можуть довести мету своєї подорожі в Україну, таким іноземцям може бути відмовлено у в'їзді на територію України.

Це стосується всіх іноземців, включаючи і громадян Ізраїлю.

За даними ізраїльських ЗМІ, 26 серпня в київському аеропорту "Бориспіль" затримали 116 громадян Ізраїлю, 12 з яких відмовили у в'їзді в країну, оскільки вони не змогли належним чином пояснити мету свого візиту.

Як повідомляли Українські новини, мер Умані раніше заявив про готовність перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть приїхати.

Також  раніше Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош-Ха-Шана.

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