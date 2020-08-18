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18 серпня 2020, вівторок, 18:16 7
Зовнішня політика 2020-08-18T19:00:02+03:00
Українські Новини
Україна і Ізраїль просять хасидів утриматися від поїздки до Умані

Україна і Ізраїль просять хасидів утриматися від поїздки до Умані

Валерия Драгомирова
Рош Ха-Шана, Ізраїль, Хасиди
Паломники-хасиди. Фото: Держприкордонслужба
Паломники-хасиди. Фото: Держприкордонслужба

Україна і Ізраїль просять хасидів утриматися від відвідування Умані (Черкаська область) на честь святкування Рош Ха-Шана.

Про це сказано в спільній заяві України і Ізраїлю, опублікованій на сайті уряду, передають Українські Новини.

"Керуючись рекомендаціями і застереженнями Міністерств охорони здоров'я України та Ізраїлю, настійно закликаємо всіх паломників, які планують взяти участь в нинішніх святкових заходах з нагоди Рош Ха-Шана в Україні, утриматися від відвідування міста Умань через загрозливою епідемічної ситуації" , — сказано в ньому.

З ініціативи Президента Володимира Зеленського Рош Ха-Шана придбав в Україні статус національного свята.

Водночас в цьому році епідемічна ситуація в усьому світі не дозволяє традиційно відзначити це свято.

У заяві наголошується, що для тих, хто все-таки вирішив відвідати Умань, уряд нагадує, що карантин в Україні поширюється на всі публічні заходи і повинен строго дотримуватися.

Як повідомляли Українськi Новини, 17 серпня Кабінет Міністрів підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош Ха-Шана.


Крім того, мер Умані Олександр  Цебрій готовий заблокувати в'їзд на територію міста в разі масового приїзду хасидів  на святкування Рош Ха-Шана в 2020 році.

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