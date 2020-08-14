Україна знаходиться на межі другої хвилі коронавірусу, - Офіс Президента

Офіс Президента заявляє, що Україна знаходиться на межі другої хвилі коронавірусу, яка очікувалася в жовтні-листопаді.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"На традиційній селекторній нараді глава держави зазначив, що 13 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили у 1 732 громадян. Такі цифри і кількість госпіталізованих свідчать про те, що країна знаходиться на межі другої хвилі", - сказано в ньому.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення інформування населення щодо протидії розповсюдженню COVID-19, а також закликав громадян уважніше ставитися до заходів особистої безпеки і карантинним правилам.

"Ми повинні максимально посилити інформаційну кампанію з протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість прийняття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідин місць скупчення людей, відвідування масових заходів", - сказав він.

У ході наради головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак доповів Президенту, що режим тиші на лінії розмежування в зоні проведення операції об'єднаних сил дотримується.

"Окремо головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на тому, що вчора бойовики на КПВВ" Станиця Луганська", прикриваючись карантинними заходами, знову не пропустили місію спостерігачів СММ ОБСЄ, проте в той же час в Новотроїцькому дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста", - сказано в повідомленні.

Голова Національної поліції Ігор Клименко доповів Зеленському про ситуацію із запобіганням перевантаження доріг.

"Зараз у шести областях України температура перевищує 28 градусів. У таку спеку під вагою фур асфальтове покриття руйнується, тому для збереження доріг поліція обмежує пересування багатотонного та габаритного транспорту в цих регіонах у денний час", - йдеться в повідомлені.

Зеленський назвав ситуацію з перевантаженням фур неприпустимою і закликав терміново організувати роботу зі зважування такого транспорту.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив главу держави, що вже проведено тендер, і до кінця року на всіх автодорогах України працюватимуть 54 автоматичних комплекси габаритно-вагового контролю.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилося на 1 732 до 87 872.

Крім того, в лікарнях до "другої хвилі" під прймання хворих на коронавірус підготували 10,2 тис. місць.