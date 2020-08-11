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Силові структури 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
Ексміністра екології Злочевського оголосили в розшук

Ексміністра екології Злочевського оголосили в розшук

Кира Молчанова
НАБУ, Оголошення у розшук, Микола Злочевський, розшук
Микола Злочевський
Микола Злочевський

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук Миколу Злочевського—  колишнього міністра екології. 

Це слідує з інформації у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ у списку осіб, які переховуються від влади, передають Українські Новини.

Дата зникнення — лютий 2018 року.

Він підозрюється в даванні хабара, тобто у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ викликало ексміністра екології Злочевського на допити 21-23 липня.

Раніше НАБУ заочно повідомило Злочевському про підозру в організації давання 5 млн доларів хабара Холодницькому і Ситнику за закриття справи.

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину майна фігурантів справи про давання керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику хабара в розмірі 5 млн доларів.

У червні НАБУ і САП затримали першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві та 2 довірених осіб Злочевського за підозрою в даванні 5 млн доларів хабара Холодницкому і Ситнику за закриття справи.

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