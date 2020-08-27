Рубль продовжує стрімко падати. Курс російської нацвалюти на 27 серпня

У четвер, 27 серпня, порівняно з курсом рубля в середу , 26 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 1 копійку і становить 3,31 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер порівняно із середою знизився на 5 копійок і становить 3,78 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 27 серпня:

10 російських рублів Купівля продаж Середній 3,31 3,78 Максимальний 3,61 4,00 Мінімальний 2,30 3,62

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 серпня на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD.

Також сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні збільшився на 0,4%, або на 0,03 млрд доларів до 85,05 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Тим часом глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним. З його слів не може не викликати занепокоєння стійка тенденція до скорочення прямих інвестицій в реальний сектор української економіки.

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