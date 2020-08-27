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27 серпня 2020, четвер, 10:58 5
Економіка 2020-08-27T11:48:07+03:00
Українські Новини
Рубль продовжує стрімко падати. Курс російської нацвалюти на 27 серпня

Рубль продовжує стрімко падати. Курс російської нацвалюти на 27 серпня

Анна Рудык
Курс, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У четвер, 27 серпня, порівняно з курсом рубля в середу, 26 серпня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків знизився на 1 копійку і становить 3,31 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер порівняно із середою знизився на 5 копійок і становить 3,78 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах Києва станом на 27 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
Середній 3,31 3,78
Максимальний 3,61 4,00
Мінімальний 2,30 3,62

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 серпня на 5,29 коп. до 27,6024 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 2,44 коп. до 27,3064 UAH/USD.

Також сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні збільшився на 0,4%, або на 0,03 млрд  доларів до 85,05 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Тим часом глава ради Національного банку Богдан Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним. З його слів не може не викликати занепокоєння стійка тенденція до скорочення прямих інвестицій в реальний сектор української економіки. 

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