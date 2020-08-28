У МЗС спростували, що закриття кордонів для іноземців пов'язано з паломництвом хасидів

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції, пише " Європейська правда".

"Рош ха-Шана був визнаний святом на національному рівні, і це показник того, з якою повагою ми ставимося до ключових свят громад, які проживають в Україні, або які важливі для іноземців, які відвідують Україну. Але я хочу чітко заявити, що рішення направлено на захист усіх українців і всіх іноземців " , - сказав Кулеба.

"Ми не приймаємо рішень за дискримінаційними критеріям, а приймаємо такі рішення, які допомагають захистити здоров'я громадян. Станом на сьогоднішній ранок ми не отримували скарг щодо прийнятого рішення" , - додав міністр.

Як повідомляли Українські новини, мер Умані раніше заявив про готовність перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть приїхати.

Також раніше Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош-Ха-Шана.

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