У МЗС спростували, що закриття кордонів для іноземців пов'язано з паломництвом хасидів

Рішення Кабінету Міністрів про заборону на в'їзд для іноземців не пов'язане з наближенням свята Рош ха-Шана і побоювань за масове паломництво хасидів, яких частвово не пустили в Україну. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції, пише " Європейська правда". "Рош ха-Шана був визнаний святом на національному рівні, і це показник того, з якою повагою ми ставимося до ключових свят громад, які проживають в Україні, або які важливі для іноземців, які відвідують Україну. Але я хочу чітко заявити, що рішення направлено на захист усіх українців і всіх іноземців " , - сказав Кулеба. "Ми не приймаємо рішень за дискримінаційними критеріям, а приймаємо такі рішення, які допомагають захистити здоров'я громадян. Станом на сьогоднішній ранок ми не отримували скарг щодо прийнятого рішення" , - додав міністр. Як повідомляли Українські новини, мер Умані раніше заявив про готовність перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть приїхати. Також раніше Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош-Ха-Шана.