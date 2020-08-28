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28 серпня 2020, пʼятниця, 11:00 8
Зовнішня політика 2020-08-28T12:45:02+03:00
Українські Новини
У МЗС спростували, що закриття кордонів для іноземців пов'язано з паломництвом хасидів

У МЗС спростували, що закриття кордонів для іноземців пов'язано з паломництвом хасидів

Валерия Драгомирова
Паломники, Рош Ха-Шана, заборона на в'їзд, МЗС, Хасиди
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Рішення Кабінету Міністрів про заборону на в'їзд для іноземців не пов'язане з наближенням свята Рош ха-Шана і побоювань за масове паломництво хасидів, яких частвово не пустили в Україну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції, пише " Європейська правда". 

"Рош ха-Шана був визнаний святом на національному рівні, і це показник того, з якою повагою ми ставимося до ключових свят громад, які проживають в Україні, або які важливі для іноземців, які відвідують Україну. Але я хочу чітко заявити, що рішення направлено на захист усіх українців і всіх іноземців " , - сказав Кулеба.

"Ми не приймаємо рішень за дискримінаційними критеріям, а приймаємо такі рішення, які допомагають захистити здоров'я громадян. Станом на сьогоднішній ранок ми не отримували скарг щодо прийнятого рішення" , - додав міністр.

Як повідомляли Українські новини, мер Умані раніше заявив про готовність перекривати дороги в місто, якщо хасиди масово захочуть приїхати.

Також  раніше Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош-Ха-Шана.

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