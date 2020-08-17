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17 серпня 2020, понеділок, 17:50 7
Суспільство 2020-08-17T19:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош Ха-Шана, — Аваков

Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош Ха-Шана, — Аваков

Елизавета Драбкина
Умань, Арсен Аваков, мвс, Хасиди
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Кабінет Міністрів підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош Ха-Шана.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ з посиланням на слова міністра Арсена Авакова, передають Українські Новини.

"Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів і релігійних спільнот і щорічно робимо все, щоб вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Однак останніми тижнями Україна фіксує зростання спалахів захворювання на короновірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли до висновку, що епідеміологічна ситуація в країні й в світі не дозволяє організовувати і проводити масові заходи, тим більше за участю іноземців" , — зазначив Аваков.

Глава МВС додав, що аналогічної домовленості МВС досягло з представниками Української православної церкви і Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію, тому він сподівається на розуміння в цьому питанні й від представників хасидської релігійної громади.

Аваков також зазначив, що МВС забезпечить всі технічні заходи для здійснення вищевказаних карантинних обмежень в Умані.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що щорічно в Умані приїжджає від 30 до 50 тис. хасидів із різних країн, які протягом 3 днів святкують і проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця.

Зазначається, що такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики поширення вірусу не тільки для учасників заходу, а й для місцевого населення.

Як повідомляли Українськi Новини, мер Умані Олександр Цебрій готовий заблокувати в'їзд на територію міста в разі масового приїзду хасидів на святкування Рош Ха-Шана у 2020 році.

11 серпня Держкомісія з НС доручила Державній прикордонній службі розробити пам'ятку перебування в Україні для охочих відвідати святкування Рош Ха-Шана в Умані хасидів.

Ізраїль закликає Україну заборонити в'їзд хасидам на святкування Рош Ха-Шана в Умані в цьому році.

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