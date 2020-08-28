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28 серпня 2020, пʼятниця, 10:05 6
Європа 2020-08-28T11:00:02+03:00
Українські Новини
Фінляндія заборонила в'їзд українським збирачам ягід через коронавірус

Фінляндія заборонила в'їзд українським збирачам ягід через коронавірус

Елена Новикова
Карантин, Робота за кордоном, Коронавірус, робота в Фінляндії
Биометрический паспорт. Фото: kоrrеspondent.nеt
Биометрический паспорт. Фото: kоrrеspondent.nеt

Держрада Фінляндії обмежив в'їзд в країну заробітчанам, які приїжджають на сезонну роботу зі збирання лісових ягід. Обмеження діятиме з 28 серпня у той час, як з п'ятниці і на місяць заборонений в'їзд в Україну іноземцям. Про це собщает Yle.

Так, повідомляється, що заборона буде діяти до 18 вересня. Стосується він громадян тих країн, які не входять до ЄС і де погана епідеміологічна ситуація, зокрема, Україну

У списку дозволених країн, громадяни яких можуть приїжджати на роботи зі збирання ягід, тепер залишилися Грузія, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай і Південна Корея.

Як і раніше іноземні працівники мають мати при собі довідку від ягідної компанії. Наявність довідки перевіряють прикордонники. На пункті пропуску Прикордонна служба за необхідності зв'язується з компанією для підтвердження зазначеної в документах інформації.

Як повідомляли Українські Новини,  Україна перебуває на межі другої хвилі коронавірусної інфекції COVID-19 .

Також в Україні продовжили карантин до листопада.

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