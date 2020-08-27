Похолодання до +5, вітер і дощі. Прогноз погоди на 28 серпня

28 серпня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +20...+22 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +19...+24 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси Трускавці без опадів, температура вночі +10...+ 12 градусів, вдень +22... +24 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +17...+24 градуси центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, у Вінницькій і Черкаській областях +9...+15 градусів; вдень +20...+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, тільки в Харківській області місцями невеликий короткочасний дощ; вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +24...+31 градус.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +27...+29 градусів.

27 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь.

Крім того, метеорологи застерігають, що надалі стихія вируватиме все частіше.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини