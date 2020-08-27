Де скасують лінійки і як почнеться навчальний рік. Чого чекати учням на 1 вересня

Так, Рубан нагадав, як повинні поводитися в навчальних закладах вчителі, діти та їхні батьки.

"Як показує досвід епідеміологічних розслідувань, які ми проводимо в дитячих садках і в організованих трудових колективах, дуже важливо не допустити хвору людину на роботу і хворого учня на навчання. Повинен бути вироблений жорсткий контроль. Це можуть зробити батьки учня ще вдома, перевіривши температуру дитини перед походом до школи. А в школі повинні стежити за станом здоров'я штатного персоналу та вчителів. І дотримуватися жорсткого санітарного контролю, який має запрацювати з 1 вересня у всіх навчальних закладах міста", – розповідає сайту "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

За його словами, потрібно забезпечити всіх учасників навчального процесу захисними засобами.

"І учні, і вчителі повинні бити забезпечені захисними масками, які не допускають поширення збудника інфекції. Також в школах повинен бути антисептик в достатніх кількостях для частої дезінфекції рук. Потрібно навчити всіх своєчасно і правильно ним користуватися, особливо це стосується маленьких дітей", – додає Рубан.

Третє, за його словами, це дотримання безпечної соціальної дистанції.

"Відомо, що цей збудник максимально передається на відстані 1-1,5 метра. Школярі і студенти не повинні перебувати в місцях великого скупчення людей, уникати натовпу", – зазначає Олег Рубан.

Якщо до 1 вересня Київ опиниться в "помаранчевій" зоні небезпеки, то проведення урочистих лінійок буде скасовано.

"Лінійки, приурочені до першого вересня, – це теж скупчення людей, але вони належать до культурно-масових заходів. І їх можна проводити, якщо населений пункт перебуває в "зеленій" або "жовтій" зонах. Але з дотриманням всіх норм і правил: маски, антисептик і безпечна дистанція. Крім того, лінійку потрібно проводити на окремій території, де для кожної людини забезпечать площу в п'ять квадратних метрів. Якщо Київ потрапить до "помаранчевої" зони небезпеки – то всі лінійки скасовуються. В цьому випадку проводити їх заборонено", – пояснює нам голова Держпродспоживслужби столиці.

Також в навчальних закладах вводиться ще одне правило, пов'язане з настанням осені.

"Це контроль за мікрокліматом в приміщеннях. Науково обґрунтовано, що цей збудник передається в закритих сухих і максимально вологих приміщеннях. Тому необхідний контроль за мікрокліматом. Норма – 40-60% вологості, а температура в приміщеннях повинна бути не більше +20-25 градусів . Є і п'ятий фактор. Якщо хтось захворів, або з'явилися симптоми хвороби – негайно звертатися до лікаря", – говорить Рубан.

За його словами, дотримуючись усіх вимог, кияни зможуть безпечно навчатися і працювати.

"У свою чергу ми – епідеміологи і влада – максимально швидко реагуватимемо на спалахи інфекції, своєчасно їх локалізуватимемо, виявлятимемо контактних осіб. Як результат, думаю, через рік коронавірус фіксуватиметься як банальний грип або гостра респіраторна інфекція. Але все залежить від нашого суспільства та того, як поводитимуться люди", – додає Олег Рубан.

Раніше Українські Новини писали, як і за яких умов почнуть навчання в Україні.

Крім того, в школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть в захисному щитку.

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