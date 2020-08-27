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27 серпня 2020, четвер, 19:57 5
Європа 2020-08-27T20:45:01+03:00
Українські Новини
Прем'єр-міністрів Латвії, Литви та Естонії не впустили в Білорусь

Прем'єр-міністрів Латвії, Литви та Естонії не впустили в Білорусь

Ольга Фандорина
Лукашенко, Білорусь, протести в Білорусі, війська
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru
Білорусь. Фото: novayagazeta.ru

МЗС Білорусі, де тривають антиурядові протести, відхилило запит про візит у країну прем'єр-міністрів і глав МЗС Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомив глава естонського уряду Юрі Ратас, передає ERR.

Ратас розповів, що прем'єр-міністри і міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви були готові прилетіти до Мінська, щоб зустрітися з представниками влади та опозиції для врегулювання внутрішньобілоруської кризи.

"Так, моя пропозиція була взяти в поїздку трьох прем'єр-міністрів і трьох міністрів закордонних справ. Ми зв'язалися з МЗС та канцелярією уряду. І нам прийшла відповідь, як і всім іншим керівникам країн Євросоюзу, що контактувати з нами не хочуть", - сказав он.

Також 20 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу подзвонив своєму білоруському колезі Володимиру Макею і питав про можливість візиту, але отримав негативну відповідь.

Як повідомляли Українські новини, Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз.

Також у Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням уповноважених державних органів через протести білорусів.

Крім того, за розпорядженням міністра оборони Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил. Перевірка військ у Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.

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