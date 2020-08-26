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26 серпня 2020, середа, 23:39 7
Європа 2020-08-27T00:15:01+03:00
Українські Новини
У Мінську люди знову вийшли на протести: ОМОН затримує протестувальників

У Мінську люди знову вийшли на протести: ОМОН затримує протестувальників

Ольга Фандорина
ОМОН, Олександр Лукашенко, вибори в Білорусі, протести в Білорусі

У той час, як в Білорусі заявили про затримання організаторів мітингів, ОМОН Білорусі ввечері в середу, 26 серпня, знову затримував людей в центрі Мінська після завершення акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики відтіснили людей від Будинку уряду. Про це повідомляє TUT.BY.

Близько 100 осіб, у тому числі журналістів, міліція більше 40 хвилин блокувала в Червоному костьолі.

Під час розгону біля Будинку уряду, за словами очевидців, ОМОНівці не били і не затримували людей. Однак потім близько 20 осіб міліціонери взяли в кільце і утримували їх до приїзду автозаків. Потім людей стали «крутити» і вантажити в автозаки.

Рух в центральній частині міста було перекрито. Автозаки їхали в бік площі Незалежності і Червоного костьолу по тротуарах.

Як повідомляли Українські Новини, Білорусь привела армію в повну бойову готовність і закликає військових.

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Раніше Лукашенко знову подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.

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