У Мінську люди знову вийшли на протести: ОМОН затримує протестувальників

У той час, як в Білорусі заявили про затримання організаторів мітингів, ОМОН Білорусі ввечері в середу, 26 серпня, знову затримував людей в центрі Мінська після завершення акції протесту проти фальсифікації виборів. Силовики відтіснили людей від Будинку уряду. Про це повідомляє TUT.BY.

Близько 100 осіб, у тому числі журналістів, міліція більше 40 хвилин блокувала в Червоному костьолі.

Під час розгону біля Будинку уряду, за словами очевидців, ОМОНівці не били і не затримували людей. Однак потім близько 20 осіб міліціонери взяли в кільце і утримували їх до приїзду автозаків. Потім людей стали «крутити» і вантажити в автозаки.

Рух в центральній частині міста було перекрито. Автозаки їхали в бік площі Незалежності і Червоного костьолу по тротуарах.

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