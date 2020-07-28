У "Київтеплоенерго" розповіли, чому частина Києва залишилася без світла у понеділок ввечері

Відключення електроенергії в Голосіївському, Печерському і Солом'янському районах сталося внаслідок знеструмлення системи шин на ТЕЦ-5 через загоряння масляного вимикача.

Про це комунальне підприємство "Київтеплоенерго" повідомило Українським Новинам.

"27 липня о 18:49 на столичній ТЕЦ-5 (теплоелектроцентраль №5) сталося технологічне порушення розподільчого пристрою 110 кВ через загоряння масляного вимикача і як наслідок - знеструмлення системи шин 110 кВ і 35 кВ, від яких живиться електроенергією Печерський, Голосіївський та Солом'янський райони", - повідомив представник підприємства.

На сьогодні ТЕЦ-5 працює в штатному режимі, в роботі перебуває два енергоблоки, що працюють з навантаженням згідно з графіком енергоринки, а на пошкодженому обладнанні ведуться ремонтні роботи.

Загалом на локалізацію пошкодження та відновлення енергопостачання 27 липня було витрачено близько 20 хвилин; о 19:09 на системи шин була відновлена подача напруги.

Як повідомляли Українські Новини, в київському метро ввечері згасло світло, люди підсвічували собі дорогу телефонами.

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