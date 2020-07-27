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27 липня 2020, понеділок, 20:24 6
Події 2020-07-27T21:15:02+03:00
Українські Новини
Половина Києва залишилася без світла через аварійне відключення

Половина Києва залишилася без світла через аварійне відключення

Кира Молчанова
Київ, Електроенергія, Вимкнення світла, Солом'янський район, Голосіївський район, Печерський район
Лампочка. Фото: pixabay
Лампочка. Фото: pixabay

У Києві ввечері 27 липня, після того, як в місті пролунав один вибух і знайшли ще один підозрілий рюкзак половина столиці залишилися без світла через аварійне відключення в мережі. Світла немає в Солом'янському, Голосіївському і Печерському Києва.

Про це сказано в повідомленні компанії "Київенерго", передають Українські Новини.

"Шановні клієнти, які проживають в Солом'янському, Голосіївському і Печерському районах, відсутність електропостачання в цих адміністративних районах пов'язано з аварійним відключенням у мережі", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, наразі персонал компанії працює над усуненням поломки.

Компанія обіцяє відновлення електропостачання близько 23:00.

Деталей щодо аварії "Київенерго" не повідомляє.

Кияни повідомляють, що перестали працювати світлофори, електротранспорт, а на станції Льва Толстого згасло світло.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір дозволити отримувати доступ до житла для припинення надання комунальної послуги та запобігання аварій.

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") вважає неможливим зниження "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15%, для вітряних електростанцій (ВЕС) — на 7,5% без підвищення вартості електроенергії для населення.

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