Половина Києва залишилася без світла через аварійне відключення

У Києві ввечері 27 липня, після того, як в місті пролунав один вибух і знайшли ще один підозрілий рюкзак половина столиці залишилися без світла через аварійне відключення в мережі. Світла немає в Солом'янському, Голосіївському і Печерському Києва.

Про це сказано в повідомленні компанії "Київенерго", передають Українські Новини.

"Шановні клієнти, які проживають в Солом'янському, Голосіївському і Печерському районах, відсутність електропостачання в цих адміністративних районах пов'язано з аварійним відключенням у мережі", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, наразі персонал компанії працює над усуненням поломки.

Компанія обіцяє відновлення електропостачання близько 23:00.

Деталей щодо аварії "Київенерго" не повідомляє.

Кияни повідомляють, що перестали працювати світлофори, електротранспорт, а на станції Льва Толстого згасло світло.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада має намір дозволити отримувати доступ до житла для припинення надання комунальної послуги та запобігання аварій.

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