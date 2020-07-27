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  • Без підняття цін для населення не вийде. Депутат Скороход прокоментувала відкликання законопроєкту, який блокує зниження "зеленого тарифу"
27 липня 2020, понеділок, 19:45 8
Економіка 2020-07-27T21:00:03+03:00
Українські Новини
Без підняття цін для населення не вийде. Депутат Скороход прокоментувала відкликання законопроєкту, який блоку

Без підняття цін для населення не вийде. Депутат Скороход прокоментувала відкликання законопроєкту, який блокує зниження "зеленого тарифу"

Кира Молчанова
Слуга народу, Зелений тариф, ціни на електроенергію, Відновлювальна енергетика, Ганна Скороход
Скороход Ганна
Скороход Ганна

Депутат Верховної Ради Ганна Скороход (депутатська група "За майбутнє") вважає неможливим зниження "зеленого тарифу" для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15%, для вітряних електростанцій (ВЕС) — на 7,5% без підвищення вартості електроенергії для населення.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"Оскільки всі розуміють, що прийнятий закон нездійсненний без підняття тарифів для населення тарифу на електроенергію)", — сказала вона.

Вона зазначила, що відкликала проект постанови про скасування зниження "зеленого тарифу" через домовленість з колегами і керівництвом парламенту про розгляді законопроєкту про внесення змін у закон був прийнятий на початку 4-ї сесії Ради.

На думку Скороход, її постанову було б розглянуто на найближчому позачерговому засіданні і не було б проголосована парламентарями, що не дало жодного результату на відміну від вищевказаної домовленості.

Як повідомляли Українські Новини, Скороход відкликала проєкт постанови про скасування зниження "зеленого тарифу".

21 липня Верховна Рада знизила "зелений тариф" для сонячних електростанцій (СЕС) потужністю понад 1 МВт на 15%, для вітряних електростанцій (ВЕС) - на 7,5%.

Депутат Ради Скороход запропонувала скасувати цей законопроект.

Українська асоціація відновлювальної енергетики заявляє, що підписаний меморандум про добровільну зниження "зеленого тарифу" не передбачає опції добровільності.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що дві з трьох асоціацій, які входять інвестори в відновлювані джерела енергії (ВДЕ), підписали меморандум про добровільну зниження "зеленого тарифу".

Кабінет Міністрів підписав з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел енергії меморандум, що передбачає добровільне зниження "зеленого тарифу".

Європейська бізнес-асоціація і Володимир Зеленський виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".

Раніше повідомлялося про те, що через ретроспективного перегляду "зелених" тарифів європейські країни змушені були виплачувати мільярди доларів інвесторам в якості компенсації збитків.

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