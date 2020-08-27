Білорусь домовилася з Росією про рефінансування боргів

У четвер, 27 серпня п рем'єр-міністри Білорусі, куди українцям не рекомендують їхати через протести, та Росії Роман Головченко та Михайло Мішустін проведуть переговори про рефінансування мільярда доларів боргу. Про це повідомив президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді в Мінську, пише БелТА .

"Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо. І це буде гарне підкріплення нашої національної валюти", - сказав Лукашенко.

Також він пообіцяв не допустити обвалу національної валюти.

"Зараз вже у відкриту наші внутрішні негідники закликають дестабілізувати фінансовий ринок. Деякі люди ж цьому піддаються - валюту з банків забрати і так далі ... Ми не допустимо обвалу національної валюти. Якщо народ хоче купити долар - будь ласка, він сьогодні коштує скільки коштує. У нас плаваючий курс: попит великий - значить, дорожче буде цей долар або євро, попит менше - значить буде дешевше коштувати. Ми, вчепившись руками, не стримуємо курс рубля", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень.

Раніше Лукашенко знову подзвонив Путіну, щоб обговорити ситуацію в Білорусі.

Також Україна посилила охорону кордону з Білоруссю.

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