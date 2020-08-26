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26 серпня 2020, середа, 19:06 7
Політика 2020-08-26T20:00:02+03:00
Українські Новини
116 громадян Ізраїлю, які прилетіли в Умань, затримали: 12 з них депортували

116 громадян Ізраїлю, які прилетіли в Умань, затримали: 12 з них депортували

Ольга Фандорина
МАУ, Українсько-ізраїльські відносини, Рош-Ха-Шан
Хасиди в Умані святкують Рош-а-Шана. Фото: Радіо Свобода
Хасиди в Умані святкують Рош-а-Шана. Фото: Радіо Свобода

У Київському аеропорту затримали 116 громадян Ізраїлю, які, ймовірно, прибули в Україну на свято Рош-Ха-Шана, щоб відвідати могилу рабина Нахмана в Умані, попри попередження і заборони ізраїльської і української влади. Про це повідомляє Ynet.

116 ізраїльтян прибули до Києва рейсом авіакомпанії МАУ. Після чого їх затримали і допитували протягом декількох годин.

Після допиту 12 особам відмовили у в'їзді в Україну і депортували назад. Це пов'язано з тим, що вони не могли чітко пояснити мету свого візиту. Однак більшість ізраїльтян все ж отримали дозвіл на в'їзд у країну.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль просив заборонити паломництво хасидів до Умані в цьому році.

Також раніше Кабмін підтримав рішення про обмеження відвідування іноземцями Умані на святкування Рош-Ха-Шана.

Крім того, об'єднана єврейська громада України висловила надію, що брацлавськими хасидами будуть з розумінням сприйняті заходи Ізраїлю і України щодо запобігання паломництва на святкування Рош-Ха-Шана в Умані Черкаської області через поширення коронавірусу, у випадку їх введення.

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