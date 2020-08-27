Лукашенко звинуватив Польщу в бажанні приєднати Гродненську область

Олександр Лукашенко, в'їзд якому заборонила Литва , звинуватив Польщу в бажанні приєднати до себе Гродненську область Республіки Білорусь. Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що проти Білорусі ведеться гібридна війна.

"Дипломатична бійня проти нас почалася і на найвищому рівні", — сказав Лукашенко.

Він заявив, що "нестабільні сусіди" Білорусі втручаються у внутрішні справи країни і тиснуть на державу.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", — резюмував Лукашенко.

Як повідомляли Українські новини, Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз.

Також ув Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням уповноважених державних органів через протести білорусів.

Крім того, за розпорядженням міністра оборони Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил. Перевірка військ у Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.

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