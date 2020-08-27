підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 серпня 2020, четвер, 13:15 9
Європа 2020-08-27T15:45:03+03:00
Українські Новини
Лукашенко звинуватив Польщу в бажанні приєднати Гродненську область

Лукашенко звинуватив Польщу в бажанні приєднати Гродненську область

Александр Савич
Гродно, Польща, Білорусь, Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента Білорусі

Олександр Лукашенко, в'їзд якому заборонила Литва, звинуватив Польщу в бажанні приєднати до себе Гродненську область Республіки Білорусь. Про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що проти Білорусі ведеться гібридна війна.

"Дипломатична бійня проти нас почалася і на найвищому рівні", — сказав Лукашенко.

Він заявив, що "нестабільні сусіди" Білорусі втручаються у внутрішні справи країни і тиснуть на державу.

"Ви бачите ці заяви про те, що якщо Білорусь розпадеться, то Гродненська область відійде Польщі. Вони про це вже відкрито говорять, сплять і бачать. Нічого у них в цьому плані не вийде, це я знаю точно", — резюмував Лукашенко.

Як повідомляли Українські новини, Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без віз.

Також ув Мінську обмежили роботу інтернету за розпорядженням уповноважених державних органів через протести білорусів.

Крім того, за розпорядженням міністра оборони Білорусі розпочався третій етап комплексної перевірки бойової готовності Збройних сил. Перевірка військ у Білорусі почалася нібито через напруженість на західному кордоні країни.

Більше новин про: Гродно Польща Білорусь Олександр Лукашенко

У Білорусі на вимогу влади обмежують доступ до інт...
Польща дозволила в'їжджати громадянам Білорусі без...
Протести в Білорусі охопили великі міста, є загибл...
У Мінську люди знову вийшли на протести: ОМОН затр...
Захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль
Загальний держборг у липні збільшився на 0,4% до $85,1 млрд
Новини
Діти з 1 вересня навчатимуться в усіх школах Києва, – повідомили у Кличка 15:28
У Київській області можуть посилити карантин 15:02
Приватні локомотиви допустили до роботи на залізничні маршрути. Список ділянок 14:59
"Львівгаз збут" спростовує міфи про новий ринок газу 14:51 Прес-реліз
За рік влада зрадила людей, які голосували за неї на парламентських виборах, – Бойко 14:39
більше новин
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Перемовини з кредиторами мають відбуватися з позиції національних інтересів, - депутатська група "За майбутнє" 10:51
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Ніхто не хоче відповідати за держрейдерство стосовно АТ "Мотор Січ" - експерти про суд щодо арешту акцій підприємства 21:02
Суд визнав незаконною ліквідацію банку "Преміум", — ЗМІ 17:15
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Работа. Фото: pixabay
Контроль за неофіційним працевлаштування з 1 вересня посилюється: якими будуть штрафи 06:30
В Україні продовжили карантин до листопада. Які обмеження будуть діяти 14:42
Зростання цін прискориться. Експерти прогнозують різке подорожчання палива 09:00
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:30
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok