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20 серпня 2020, четвер, 14:15 4
Світ 2020-08-20T15:30:01+03:00
Українські Новини
Литва заборонила в'їзд Лукашенку

Литва заборонила в'їзд Лукашенку

Валерия Драгомирова
Литва, Білорусь, Європа, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY
Олександр Лукашенко. Фото: TUT.BY

МЗС Литви вніс президента Білорусі Олександра Лукашенка в список нев'їзних.

Про це заявив глава відомства Лінас Антанас Лінкявічюс, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Країна заборонила в'їзд ще 31 білоруському чиновнику. Міністр Литви не став розкривати весь список, але уточнив, що в нього потрапили посадові особи, які представляють ОМОН, КДБ і виборчу комісію.

Повідомляється, що список вже переданий на затвердження у МВС Литви.

Раніше Литва відмовилася визнавати результати виборів президента Білорусі, перемогу на яких, згідно з офіційними даними, отримав Олександр Лукашенко.

Відповідне рішення прийняв Сейм республіки.

Як повідомляли Українські Новини, США не виключають санкцій проти Білорусі та припинення постачання нафти. США спостерігатимуть, як буде розвиватися ситуація в найближчому майбутньому.

Також Євросоюз пригрозив Лукашенко санкціями за репресії та сфальсифіковані вибори.

Тим часом Лукашенко доручив МЗС Білорусі попередити Зеленського про відповідальність за розпалювання заворушень.

 

 

 

 

 

МИД Литвы внес президента Беларуси Александра Лукашенко в список невъездных.

Об этом заявил глава ведомства Линас Линкявичюс, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику. Министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию.

Сообщается, что список уже передан на утверждение в МВД Литвы.

Ранее Литва отказалась признавать результаты выборов президента Беларуси, победу на которых, согласно официальным данным, получил Александр Лукашенко. Соответствующее решение принял Сейм республики.

Как сообщали Українські Новини, США не исключают санкций против Беларуси и прекращения поставок нефти. США будут наблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем.

Также Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями за репрессии и сфальсифицированные выборы. 

Тем временем Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.

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