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27 серпня 2020, четвер, 11:56 9
Суспільство 2020-08-27T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві вдвічі зросла захворюваність на COVID-19 за добу

У Києві вдвічі зросла захворюваність на COVID-19 за добу

Валерия Драгомирова
Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Києві, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві 26 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 220 осіб до 12 468, померлих — на 4 до 178.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві знову збільшується. За минулу добу вірус виявили у 220 осіб. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 178 киян. На сьогодні в столиці вже 12 468 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — написав він.

Захворіли 109 жінок у віці від 18 до 84 років, 101 чоловік у віці від 18 до 87 років, 5 дівчаток від 1 до 14 років і 5 хлопчиків від 6 до 15 років.

Захворіли також 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували рекордні 63 людини, інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 68 осіб.

Загалом коронавірус подолали 3 975 киян.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому районі — 35, в Деснянському — 30, в Подільському — 27.

Коронавірус в Києві. Інфографіка: Facebook / Кличко - мерКоронавірус у Києві. Інфографіка: Facebook / Кличко - мер

Як повідомляли Українськi Новини, кількість проведених за добу тестів на коронавірус збільшилася на третину. 

Тим часом захворюваність на коронавірус зростає другий день поспіль.

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