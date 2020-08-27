Кількість проведених за добу тестів на коронавірус збільшилася на третину

За минулу добу, 26 серпня, було проведено 20 730 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 31,2% більше в порівнянні з попереднім днем, і 20 564 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 18% більше в порівнянні з 25 серпня. Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини. "За попередню добу загалом було проведено 41 294 тестування, з них 20 730 методом ПЛР, а також 20 564 методом ІФА", - сказав він. Всього з початку року було проведено 1 472 736 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР. У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 27 серпня надійшло 2 521 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 171 811 повідомлень про підозру на захворювання. Як повідомляли Українськi Новини, 26 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 1 974 до 112 059, кількість померлих від захворювання - на 49 осіб до 2 403. Тим часом в Україні подовжили адаптивний карантин до 31 жовтня.