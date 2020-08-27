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27 серпня 2020, четвер, 11:30 4
Суспільство 2020-08-27T11:54:13+03:00
Українські Новини
Кількість проведених за добу тестів на коронавірус збільшилася на третину

Кількість проведених за добу тестів на коронавірус збільшилася на третину

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести, Тестування на коронавірус, ІФА-тести
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За минулу добу, 26 серпня, було проведено 20 730 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 31,2% більше в порівнянні з попереднім днем, і 20 564 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 18% більше в порівнянні з 25 серпня.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу загалом було проведено 41 294 тестування, з них 20 730 методом ПЛР, а також 20 564 методом ІФА", - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 472 736 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 27 серпня надійшло 2 521 повідомлення про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 171 811 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 серпня кількість нових випадків захворювання на коронавірус збільшилася на 1 974 до 112 059, кількість померлих від захворювання - на 49 осіб до 2 403.

Тим часом в Україні подовжили адаптивний карантин до 31 жовтня.

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