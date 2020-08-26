У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати. Дані за районами

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Києві порівняно з попередньою добою 25 серпня збільшилася на 95 осіб до 12 248, померлих — на 2 до 174.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 95 осіб. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 174 киян. На сьогодні в столиці вже 12 248 підтверджених випадків захворювання на COVID-19" , — написав він.

Захворіли 47 жінок у віці від 22 до 85 років, 42 чоловіки у віці від 19 до 82 років, 3 дівчинки 5 і 17 років і 3 хлопчиків від 6 до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 26 осіб, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 54 людини.

Загалом коронавірус подолали 3 907 киян.

Найбільша кількість випадків захворювання виявлено в Дніпровському районі — 23, в Деснянському — 13, в Оболонському — 12.

Кількість заражених коронавірусом у Києві за даними на 16 серпня. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати.

Крім того, в Київській області зросла кількість нових випадків коронавірусу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини