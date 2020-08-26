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26 августа 2020, среда, 11:21 632
Экономика 2020-08-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает падать. Курс российской нацвалюты на 26 августа

Рубль продолжает падать. Курс российской нацвалюты на 26 августа

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В среду, 26 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 25 августа, снизился на 3 копейки и составляет 3,32 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду по сравнению со вторником снизился на 3 копейки и составляет 3,83 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах Киева по состоянию на 26 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,32 3,83
Максимальный 3,65 5,00
Минимальный 2,30 3,65

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 августа на 3,31 коп. до 27,5629 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,61 коп. до 27,2871 UAH/USD.

Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD.

Также к осени курс доллара в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

А к осени курс доллара в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

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