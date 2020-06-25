Загальний держборг у травні збільшився на 0,8% до $82,1 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у травні збільшився на 0,8%, або на 0,68 млрд доларів до 82,12 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це сказано в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець травня становив 2 209,46 млрд гривень, або 82,12 млрд доларів проти 2 196,42 млрд гривень, або 81,44 млрд доларів місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 травня становив 1 947,89 млрд гривень (72,40 млрд доларів) проти 1 934,89 млрд гривень (71,74 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць знизився з 40,17 млрд доларів до 39,32 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг збільшився з 851,58 млрд гривень до 889,85 млрд гривень (а в доларовому еквіваленті збільшився з 31,57 млрд доларів до 33,07 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 травня становив 261,57 млрд гривень, або 9,72 млрд доларів.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України за підсумками 2018 року виріс на 2,6%, або на 2,02 млрд доларів до 78,32 млрд доларів.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс у доларовому еквіваленті на 7,5%, або на 5,33 млрд доларів до 76,31 млрд доларів.

За 2019 рік державний і гарантований державою борг збільшився на 6,05 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 170 млрд гривень.

При цьому у 2019 році розмір прямого держборгу збільшився на 7,2 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 98,9 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів створив Агентство з управління державним боргом.

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у квітні збільшився на 1,3%, або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.