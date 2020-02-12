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12 лютого 2020, середа, 12:25 20
Економіка 2020-02-12T12:27:48+02:00
Українські Новини
В Україні створили Агентство з управління держборгом

В Україні створили Агентство з управління держборгом

Елизавета Кесельман
Кабмін, Борги, Створення боргового агентства, Боротьба з боргами
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів створив Агентство з управління державним боргом. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук в telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Уряд створив Боргове агентство для того, щоб наша країна не мала проблем з погашенням раніше взятих позик. Тільки за 2019 рік успішна реалізація Мінфіном Середньострокової стратегії управління держборгом дозволила заощадити близько 19 млрд гривень видатків з обслуговування державного боргу", - написав він.

При цьому він додав, що уряд ще кращих результатів очікує завдяки запуску Боргового агентства, яке буде максимально оперативно і ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом.

Створення Боргового агентства - необхідна умова виконання Плану дій уряду по зниженню витрат платників податків на обслуговування боргів.

Така модель успішно працює в Австрії, Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Швеції.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Верховна Рада схвалила проект закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", яким передбачається створення боргового агентства України.

Також державний бюджет 2020 зберіг обсяги фінансування Українського культурного фонду в 700 млн гривень.

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В Україні створили Агентство з управління держборгом
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