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26 серпня 2020, середа, 18:35 6
Політика 2020-08-26T19:15:01+03:00
Українські Новини
Пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом відкриються 29 серпня

Пункти пропуску на адмінкордоні з Кримом відкриються 29 серпня

Ольга Фандорина
адмінкордон Криму, Пункт пропуску
Адмінкордон з Кримом. Фото: Крим Реалії
Адмінкордон з Кримом. Фото: Крим Реалії

Кабінет Міністрів відкриє контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з включеним Росією Кримом 29 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби представництва Президента в Криму, передають Українські Новини.

"Згідно з рішенням Кабінету Міністрів 26 серпня 2020 року, починаючи з 00:00 29 серпня (субота) припиняє дію Розпорядження № 979 "Про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м.Севастополя та виїзду з неї, спрямоване на запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19...", - йдеться в ньому.

Указано, що повний текст рішення уряду буде опубліковано завтра.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше представництво Президента в Криму оприлюднило підстави для перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з включеним Росією Кримом до 30 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив пекло адаптивний карантин до 31 жовтня.

25 серпня на селекторній нараді з Президентом Володимиром Зеленським Кабмін заявив, що виступає за продовження карантину до листопада у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації. 

Тим часом, 24 серпня, 14 регіонів віднесені до "червоній зоні".

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