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10 серпня 2020, понеділок, 08:30 11
Суспільство 2020-08-10T09:15:02+03:00
Українські Новини
Правила карантину в серпні: закриті в'їзди в Крим, поділені на "кольорові зони" області

Правила карантину в серпні: закриті в'їзди в Крим, поділені на "кольорові зони" області

Анна Рудык
Карантин, Зелена зона, Коронавірус, Правила карантину, червона зона, зони карантину, жовта зона, помаранчева зона, зональний карантин
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Сьогодні розпочався 152-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня було прийнято на засіданні Кабміну 22 липня.

До цієї дати залишилося 22 дні.

З метою запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ закрито з 8:00 9 серпня по 8:00 30 серпня.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих коронавирусной інфекцією в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) та на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін скасував проходження ізоляції для туристів, у які зробили тести на коронавірус і мають негативний результат.

Також 6 серпня було проведено 18 410 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

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