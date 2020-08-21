Початок навчального року. Як відбуватиметься 1 вересня в школах

День знань в школах Києва 1 вересня. Фото: "Інформатор"

День знань в школах Києва 1 вересня. Фото: "Інформатор"

Міністерство освіти і науки, яке продовжило терміни вступної кампанії до установ профтехосвіти, рекомендувало школам не проводити традиційну лінійку першого вересня. Про це в міністерстві повідомили сайту "Сегодня".

Так, повідомляється, що масові заходи в навчальних закладах проводити забороняється.

"Згідно з постановою головного державного санітарного лікаря України проводити масові заходи в навчальних закладах заборонено", — прокоментували в Міністерстві освіти.

Навчальний рік у школах почнеться в залежності від епідеміологічної ситуації, додали у відомстві. В регіонах, де будуть "зелений", "жовтий", "помаранчевий" рівні епідемічної небезпеки, відвідування навчальних закладів залишать в звичайному режимі. У цих зонах школи повинні стежити за дотриманням принципів соціального дистанціювання, правил гігієни, використанням масок і запобіганням масових скупчень людей.

" За організацію освітнього процесу в закладах освіти в умовах "зеленого", "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки відповідає директор школи. А педагогічна рада приймає рішення про його особливості з урахуванням Тимчасових рекомендацій по організації протиепідемічних заходів у навчальних закладах в період карантину в зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (Covid-19), затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42", — прокоментували в Міністерстві.

У разі "червоного" рівня — відвідування навчальних закладів тимчасово забороняється, а навчання забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання.

Кожні 14 днів перехід регіону з однієї в іншу зону буде вирішувати Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Раніше Українські Новини писали, як і за яких умов почнуть навчання в Україні.



Крім того, в школах "помаранчевої" зони вчителі викладатимуть в захисному щитку.

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