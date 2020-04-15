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15 квітня 2020, середа, 17:57 18
Кабмін 2020-04-15T17:58:00+03:00
Українські Новини
Кабмін звільнив Марчека і призначив Юрика новим в.о. голови правління "Укрзалізниці"

Кабмін звільнив Марчека і призначив Юрика новим в.о. голови правління "Укрзалізниці"

Елена Новикова
Укрзалізниця, Желько Марчек, Іван Юрик, Тимчасово виконуючий обов'язки
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Кабінет Міністрів призначив на посаду тимчасово виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Івана Юрика замість Желько Марчека, якого призначили на посаду 5 лютого 2020 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в своєму каналі в Telegram, передають Українські Новини.

"Тимчасово виконувати обов'язки голови правління "Укрзалізниці" буде Іван Юрик", - написав він.

При цьому уряд звільнив Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" і виключило його зі складу членів правління.

Зазначається, що конкурс на посаду голови правління, який на даний момент припинено за рішенням наглядової ради АТ, буде відновлений і продовжено після завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, з червня 2019 року Юрик обіймав посаду члена правління "Укрзалізниці". Юрик також має досвід роботи в "Укрзалізниці" в якості члена наглядової ради.

В 2017-2018 роках він працював на керівних посадах агентства сприяння інвестиціям Ukraineinvest, в 2014-2016 роках - керівником служби міністра Міністерства фінансів, в 2010-2014 роках очолював представництво в Україні інвестиційної компанії Blackstone.

Також Міністр інфраструктури Владислав Криклій підтвердив, що тимчасово виконуючий обов'язки голови правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Желько Марчек буде звільнений найближчим часом, оскільки не виправдав довіри.

Раніше повідомлялося про те, що тимчасовий глава "Укрзалізниці" Марчек за березень заробив майже пів мільйона гривень.

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