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29 січня 2020, середа, 13:50 3
Кабмін 2020-01-29T13:59:00+02:00
Українські Новини
Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"

Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"

Ярина Вацяк
Звільнення чиновників, Кабмін, Укрзалізниця, Євген Кравцов
Євген Кравцов. Фото: kmu.gov.ua
Євген Кравцов. Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів схвалив звільнення з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгенія Кравцова, який раніше повідомив про припинення свого контракту у зв'язку з переходом на роботу в публічний державний сектор.

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Також ми схвалили сьогодні звільнення керівника "Укрзалізниці", - сказав він.

Гончарук додав, що це складний крок для перезавантаження компанії.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на Кравцова і голови спостережної ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку.

Тим часом, керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримував зарплату 812 тис. гривень на місяць.

Також Українські Новини писали про те, що аудит в  "Укрзалізниці" виявив розкрадання у 50,9 млн гривень. Згідно з ним, розкрадання були виявлені департаментом внутрішнього аудиту і контролю "Укрзалізниці" за результатами позапланової перевірки підрозділу за ініціативою керівництва компанії

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