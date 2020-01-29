Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів схвалив звільнення з посади голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгенія Кравцова, який раніше повідомив про припинення свого контракту у зв'язку з переходом на роботу в публічний державний сектор.

Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"Також ми схвалили сьогодні звільнення керівника "Укрзалізниці", - сказав він.

Гончарук додав, що це складний крок для перезавантаження компанії.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило справу на Кравцова і голови спостережної ради "Укрзалізниці" Шевки Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку.

Тим часом, керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов отримував зарплату 812 тис. гривень на місяць.

Також Українські Новини писали про те, що аудит в "Укрзалізниці" виявив розкрадання у 50,9 млн гривень. Згідно з ним, розкрадання були виявлені департаментом внутрішнього аудиту і контролю "Укрзалізниці" за результатами позапланової перевірки підрозділу за ініціативою керівництва компанії