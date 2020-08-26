Офіс генпрокурора засекретив інформацію про листування з США про Коломойського

Інформацію про листування з США щодо бізнесмена Ігоря Коломойського, якого звинуватили у відмиванні коштів "Приватбанку" , Офіс генерального прокурора засекретив .

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

"Інформація щодо листування з уповноваженими органами США є інформацією з обмеженим доступом відповідно до КПК і міжнародними договорами щодо правової допомоги у кримінальних провадженнях", - сказано в ньому.

Офіс генпрокурора зазначив, що зобов'язаний вживати заходів щодо забезпечення умов конфіденційності запитів компетентних органів іноземних держав про міжнародну правову допомогу.

"З огляду на це, надати інформацію щодо запитів уповноважених органів США неможливо", - підкреслив Офіс.

Відповідь Офісу генпрокурора

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство юстиції США звинувачує колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні коштів банку, агенти ФБР обшукали офіс компанії Коломойського .

Крім того, Коломойський відповів на звинувачення США у відмиванні коштів "Приватбанку. За його словами, всі кошти, про які говорить американське відомство, були інвестовані з власних доходів.



Тим часом США обмежать Коломойського у використанні фінпослуг по всьому світу.

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