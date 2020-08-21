Звільнення Холодницького не повинно перешкодити розслідуванню, - НАБУ

Звільнення з посади керівника САП Назара Холодницького не повинно перешкодити розслідуванням Національного антикорупційного бюро.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба НАБУ.

"Період п'ятирічної співпраці НАБУ і САП запам'ятався стрімким стартом протидії топкорупції в Україні, резонансними розслідуваннями та першими судовими вироками з реальною мірою покарання винних. Як в будь-якому робочому процесі, було різне: конфлікти, дискусії, компроміси і досягнення повної згоди. Відзначимо, що минулі пів року стали чи не найбільш конструктивним з точки зору взаємодії та ефективності роботи НАБУ і САП", - сказали у відомстві.

НАБУ сподівається, що звільнення керівника САП і подальша необхідність розв'язання окремих робочих питань з Офісом генерального прокурора не стане ризиком для функціонування налагодженого антикорупційного механізму.

Як повідомляли Українськi Новини, виконавцем обов'язків керівника САП призначений Максим Грищук.

Раніше Назар Холодницький заявив про 5 спроб підкупу керівництва НАБУ та САП з 2015.

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